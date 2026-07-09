«Росатом» приступил к монтажу ключевого элемента второго энергоблока в Египте

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На данный момент это крупнейшая атомная стройка планеты.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Росатома; 5-tv.ru

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Сегодня внимание приковано к Египту, где на крупнейшей атомной стройке планеты происходит событие мирового масштаба. На втором энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа», которую возводит «Росатом», начинается установка корпуса ядерного реактора — одного из ключевых элементов будущей станции.

За историческим этапом строительства наблюдают премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, высокопоставленные представители правительства страны, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о намерении России донести до мирового сообщества факты террора со стороны ВСУ в отношении сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара. Соответствующее заявление прозвучало на фоне позиции представителей МАГАТЭ, которую в госкорпорации считают неприемлемой.

Руководитель «Росатома» указал на системное влияние западных государств на руководящие структуры агентства, что, по его мнению, объясняет отсутствие прямых оценок происходящего в публичных заявлениях МАГАТЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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