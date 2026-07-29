Международный день тигра: в Ленобласти лечат пострадавших от рук человека хищников

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Двум тигрицам предстоит реабилитация, а одной из них подберут жениха.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Международный день тигра отмечается 29 июля

Международный день тигра отмечается сегодня. В России по доброй традиции в честь полосатых хищников телебашни в разных регионах украсят специальной подсветкой, чтобы напомнить о том, что этот вид животных нуждается в особой защите.

А в Ленинградскую область привезли двух амурских тигриц, которые пострадали от рук человека — им предстоит лечение и реабилитация. Одной из самок по кличке Агафья подберут и жениха.

«Поскольку мы участвуем в программе по сохранению амурского тигра, на перспективу она считается очень ценной. И конечно, к ней будет подобран в пару самец для дальнейшего получения потомства», — рассказала ведущий зоолог отдела «Хищные млекопитающие» Ленинградского зоопарка Юлия Гилицкая.

Хищницы получили травмы лап и уже не смогут вернуться в дикую природу. Но об их спокойной и здоровой жизни теперь позаботятся специалисты в Выборге. После карантина для больших кошек подготовят индивидуальный план лечения и переведут в просторные вольеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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