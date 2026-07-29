«Как из воска»: косметолог оценила изменения во внешности Николая Баскова

Косметолог Колесникова оценила преображение Николая Баскова

Народный артист России Николай Басков своей внешностью всегда привлекал внимание. Благодаря образу натурального блондина он приобрел немало фанаток, но в последнее время в их восторженные комментарии стал просачиваться и негатив.

Басков порядком изменился и некоторые его подписчики даже заявили, что не узнали певца. Это если пересказывать комментарии, а не цитировать их…

Что во внешности Баскова вызвало шквал критики на этот раз? И действительно ли певец сделал пластическую операцию? Чтобы разобраться в произошедших изменениях, 5-tv.ru обратился к врачу-косметологу и дерматологу Марине Колесниковой.

«Как из воска»: новая волна комментариев подписчиков

Как выглядит Николай Басков, пластика или похудел в 2026 году. Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

В июне Николай Басков записал поздравительное видео в честь победы шоу «Ну-ка, все вместе!» на премии «ТЭФИ-2026». Ролик артист опубликовал на своей странице в личном блоге. И тут сразу поднялась волна обсуждений.

В целом, внешние изменения Баскова активно обсуждали и ранее. За всю свою концертную деятельность певец менялся не раз: распрямлял волосы, худел, отпускал бородку. Почему же именно это видео вызвало шквал комментариев?

В кадре артист предстал в приталенном пиджаке, белой рубашке и галстуке с принтом. Особое внимание фанатов привлекла его укладка: волосы были зачесаны назад и уложены с объемом у корней.

Пользователи сети не скрывали своего удивления:

«Как из воска. Может съемка такая…»;

«Что с Басковым? Сам на себя не похож»;

«Не отстает от Фили [Филиппа Киркорова — Прим. ред.]. Переборщил с пластикой».

«Сделал новое лицо»: мнение косметолога

Как выглядит Николай Басков, пластика или похудел в 2026 году. Фото: Instagram*/nikolaibaskov

Основная причина столь заметной трансформации кроется в значительной потере веса артиста.

Если сравнивать фотографии Николая Баскова в период максимального веса и после похудения, хорошо видно, как сильно изменение массы тела меняет и его лицо.

«При снижении веса уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки, и становятся заметнее особенности строения тканей: может проявляться избыток кожи, намечаться брыли, усиливаться носогубные складки, меняться контуры нижней трети лица», — считает косметолог.

После похудения лицо артиста стало более худым и рельефным: изменились пропорции, овал стал четче. По словам врача, в таких случаях главная задача косметолога — не вернуть утраченный объем, а улучшить качество кожи, повысить ее плотность и тонус тканей.

«Возможно, для поддержания результата могли использоваться аппаратные методики: радиочастотный лифтинг, лазерные технологии, процедуры для стимуляции коллагена, улучшения текстуры и упругости кожи», — прокомментировала Колесникова.

Чем эти процедуры отличаются от старой доброй пластики? В арсенале современной косметологии — целый ряд технологий, которые помогают заметно улучшить текстуру и упругость кожного покрова.

Радиочастотный лифтинг работает за счет воздействия на глубокие слои кожи током определенной частоты: ткани мягко прогреваются, что запускает естественные процессы обновления. Такой нагрев стимулирует фибробласты — клетки, отвечающие за выработку коллагена и эластина. В результате кожа становится плотнее, контуры лица — четкими, а мелкие неровности — менее заметными.

Лазерные технологии действуют по-другому, но преследуют схожие цели. С помощью точно дозированного светового потока специалист может точечно влиять на проблемные зоны: выравнивать рельеф, уменьшать выраженность пигментации, сглаживать следы постакне и сокращать поры. Разные типы лазеров решают разные задачи — одни работают на поверхностном уровне, другие проникают глубже, запуская обновление тканей изнутри.

Процедуры для стимуляции коллагена объединяют несколько подходов: от аппаратных методик до инъекционных и уходовых решений. Их главная цель — активизировать собственные ресурсы кожи, чтобы она сама начала активнее производить структурные белки. Это помогает вернуть ей плотность и эластичность, которые с возрастом неизбежно снижаются.

В комплексе такие процедуры способны заметно преобразить кожу: она выглядит более ровной, свежей и подтянутой, а ее текстура становится ощутимо более гладкой. При этом эффект формируется постепенно — за счет естественных восстановительных процессов, которые запускаются в тканях.

Также Колесникова не исключила, что для коррекции возрастных изменений применялись малоинвазивные методики, направленные на сохранение естественной гармонии лица. Это медицинские и косметологические вмешательства, которые осуществляют при минимальном повреждении тканей. Они предполагают точечное воздействие — через микропроколы, естественные отверстия или с помощью деликатных аппаратных технологий.

В косметологии к малоинвазивным относят, например, микроигольчатый RF‑лифтинг или мезотерапию.

Ключевое преимущество таких методик — сочетание эффективности с щадящим подходом: пациент получает выраженный результат, но при этом сталкивается с минимальной болезненностью и почти незаметными следами вмешательства.

«По фотографиям невозможно достоверно определить конкретные процедуры, но видно, что работа была направлена на сохранение индивидуальности и более ухоженный, свежий вид», — добавила дерматолог.

Но вот в сети с ней не согласны. Несколько раз певцу писали один и тотже комментарий — «сделал новое лицо».

«С макияжем переборщили»: критика в соцсетях

Как выглядит Николай Басков, пластика или похудел в 2026 году. Фото: Владимир Петров/ТАСС

Дерматолог уверена, что изменение внешности Баскова связано не только с косметическими процедурами. Это «сочетание снижения веса, изменения образа жизни и профессионального ухода за качеством кожи».

Однако подписчики натурального блондина возмущаются не только необычным овалом его лица. Некоторые разглядели у артиста следы косметики. Якобы глаза такие выразительные, что на ресницах точно есть тушь.

«Как будто с макияжем переборщили», — написал один из комментаторов.

На том самом злополучном видео по следам награждения на премии «ТЭФИ-2026» артист действительно сам на себя не похож.

«Не понимаю, у него губы накрашены?» — удивился другой подписчик.

«Дружбан хирурга порекомендует»: отрицание пластики

ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Но в основном Баскову приписывают вмешательство пластической хирургии. И посмеиваются, что он идет по стопам поп-короля Филиппа Киркорова.

«Деревенское лицо как может с возрастом улучшиться? Дружбан Киркорян хирурга порекомендует», — пошутил подписчик под публикацией Баскова.

Народный артист РФ подобные слухи всегда опровергал. В 2023 году он подробно комментировал эту тему. Тогда же и заверил, что никогда не прибегал к услугам пластических хирургов. По его словам, он выступает за естественную красоту и ограничивается лишь косметологическими процедурами.

«Мне пришлось столкнуться с косметологом. Но ― еще раз говорю — не делал пластических операций! Ничего. И по лицу тоже ничего: не удалял комки Биша, и веко я не оперировал. Я пока за естественность!» — дал певец комментарий корреспонденту Пятого канала.

При этом Басков не стал полностью исключать возможность пластики в будущем. Он отметил, что для артиста важно достойно выглядеть в кадре, и если со временем его перестанет устраивать собственная внешность, он рассмотрит вариант хирургического вмешательства.

«Если наступит момент, когда пойму, что нужна помощь специалистов, чтобы дольше сохранять презентабельный вид на экране, — я, безусловно, пойду на это», — добавил Басков.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.