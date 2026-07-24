Поющие мосты, факелы и концерты: Петербург готовится ко Дню ВМФ

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Праздник отмечается в последнее воскресенье июля.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

В Петербурге стартовали праздничные мероприятия ко Дню ВМФ. Этой ночью сотни людей собрались на набережной, чтобы посмотреть, как один из главных символов Северной столицы — Дворцовый мост — разводят под особую морскую музыкальную подборку.

Красоту «Поющих мостов» можно будет также оценить сегодня и завтра ночью. А основные мероприятия запланированы на воскресенье. В городе зажгутся факелы на Ростральных колоннах, состоится церемония возложения цветов к памятникам Петру Первому и адмиралу Ушакову и пройдут праздничные концерты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв» прошел юбилейный пятый фестиваль «ГАРАЖ ФЕСТ». Главным событием мероприятия стала восьмичасовая гонка на выносливость протяженностью тысячу километров, в которой приняли участие лучшие пилоты страны.

Соревнования проходили в условиях сильной жары: по словам одного из участников Станислава Аксенова, за один отрезок гонки пилоты теряют до 3,8 литров жидкости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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