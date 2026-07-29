Полина Диброва заявила, что хочет хочет сняться в кино

Модель Полина Диброва положительно отнеслась к идее попробовать свои силы в кино. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

Журналисты поинтересовались у звезды о желании сняться в фильме или создать ленту о своей семье. Диброва в ответ заявила, что пошла бы на такой шаг, но при одном условии — если сама задумка ее устроит.

«Я бы попробовала! Если бы мне это подошло, то я бы с радостью это сделала», — сказала модель.

Полина — бывшая супруга известного российского телеведущего Дмитрия Диброва. Пара прожила в браке около 16 лет — с 2009 по 2025 год. От него звезда родила троих сыновей: Александра, Федора и Ивана. Сейчас она встречается с предпринимателем Романом Товстиком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диброва показала своего нового возлюбленного семье. Для знакомства с отцом и бабушкой модели бизнесмен приехал в Ростов-на-Дону, откуда Полина родом.

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