Путин поблагодарил российских следователей за службу и преданность Родине

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников органов следствия за высокий профессионализм и преданность родине. Об этом глава государства заявил во время поздравительной речи по случаю их профессионального праздника, который отмечается 25 июля.

«Поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России и закону», — сказал президент.

Путин отметил, что следователи продолжают традиции, заложенные более трех веков назад. По его словам, от работы сотрудников органов следствия во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране.

Глава государства подчеркнул, что современные технологии и накопленный опыт позволяют специалистам оперативно расследовать сложные уголовные дела, а также обеспечивать наказание виновных и возмещение причиненного ущерба.

Отдельно президент выделил работу следователей в рамках специальной военной операции (СВО). Он отметил, что в сложных условиях и с риском для жизни сотрудники устанавливают обстоятельства преступлений, связанных с деятельностью неонацистов, диверсантов и их пособников.

Путин призвал следователей всегда проявлять «твердость и ответственность», решительно противостоять произволу и утверждать высшие идеалы справедливости.

«Желаю вам успехов в службе, с праздником», — заключил президент.

День сотрудника органов следствия РФ был установлен в 2013 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин отметил вклад Следственного комитета в борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью.

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