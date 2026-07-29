Опубликовано видео работы вертолета МИ-28НМ в зоне проведения спецоперации

Вертолет Ми-28НМ уничтожил замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ вместе с личным составом. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР). Цель была уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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