Водитель грузовика погиб в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области

Машина полностью сгорела.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Белгородском округе Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Беспилотный летательный аппарат ударил по грузовику, машина уничтожена огнем.
«Сегодня рано утром в районе поселка Октябрьский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался», — сообщили в организации.
Оперштаб также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Во время прошлых налетов на Белгородскую область ВСУ также атаковали грузовые гражданские автомобили. Например, 28 июля БПЛА влетел в кабину грузовика в Масловой Пристани, водитель получил осколочное ранение бедра и был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.
Тогда же в селе Большое Городище FPV-дрон повредил кабину грузовой машины. Также атаки беспилотников повредили легковые автомобили.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
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