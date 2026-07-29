Основателю Telegram Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение по делу о содействии террористической деятельности Украины, он объявляется в международный розыск. Об этом 29 июля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 („Содействие террористической деятельности“) УК России, он объявляется в международный розыск», — говорится в заявлении.

Поводом для уголовного дела в отношении предпринимателя стало расследование деятельности чат-бота для знакомств «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья» в Telegram. Ранее этот ресурс был внесен в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. По данным ведомства, причиной стали материалы, относящиеся к детской порнографии и пропаганде ЛГБТ (международного движения, признанного экстремистским и запрещенного в РФ).

В спецслужбе заявили, что администрация Telegram не удалила запрещенную информацию, а также ряд каналов, чатов и ботов, которые, по данным ведомства, используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки диверсий, терактов и кибермошенничества.

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