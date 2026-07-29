После атаки дронов ВСУ в Рязанской области госпитализированы шесть человек

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 90 0

В результате падения обломков есть возгорание на промышленных объектах.

Атака БПЛА ВСУ в Рязанской области 29 июля: новости

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба мэрии Москвы

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

После атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рязанской области госпитализированы шесть человек. Об этом заявил губернатор Павел Малков.

«На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — написал глава региона в МАКС.

В Рязанской области отменили воздушную тревогу, работа сил противовоздушной обороны завершена, уточнил губернатор. В результате падения обломков есть возгорание на промышленных объектах, оперслужбы продолжают работу.

Ранее ночью глава региона заявил о воздушной атаке ВСУ, ее отразили средства противовоздушной обороны. Малков уточнил, что в результате удара на одном из областных промышленных объектов произошел пожар.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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