ВС РФ поразили объекты в порту Николаева и два сухогруза в море

Армия России ударила по украинскому порту. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что был атакован порт «Николаев». Там поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты, предназначавшиеся для хранения военных грузов. Кроме того, армия РФ ударила по двум сухогрузам. Эти суда доставляли вооружение и другие военные грузы в порты «Одесса» и «Черноморск».

Для этих атак российские военные использовали ударные беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС России ударили по украинским судам в Черном море. В частности, были поражены балкер, то есть водный транспорт, предназначенный для перевозки сухих неупакованных грузов насыпью, и килектор — вспомогательное судно, использующееся для подводных технических и грузовых работ. И то, и другое применялось в интересах ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.