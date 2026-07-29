ВС РФ поразили объекты в порту Николаева и два сухогруза в море

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 115 0

Они использовались в интересах ВСУ.

Удары России по портам Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия России ударила по украинскому порту. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что был атакован порт «Николаев». Там поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты, предназначавшиеся для хранения военных грузов. Кроме того, армия РФ ударила по двум сухогрузам. Эти суда доставляли вооружение и другие военные грузы в порты «Одесса» и «Черноморск».

Для этих атак российские военные использовали ударные беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС России ударили по украинским судам в Черном море. В частности, были поражены балкер, то есть водный транспорт, предназначенный для перевозки сухих неупакованных грузов насыпью, и килектор — вспомогательное судно, использующееся для подводных технических и грузовых работ. И то, и другое применялось в интересах ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

19:37
Юрист рассказал об условиях безопасного использования Telegram в России
19:30
Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов
19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов
19:07
Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение
19:00
ВС России продвинулись в направлении Дружковской общины в ДНР

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео