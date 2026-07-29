«В чем сила?» — Лавров ответил Западу цитатой из фильма «Брат 2»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 215 0

Глава МИД России словами героя Сергея Бодрова объяснил, почему стране необходимо сначала отстоять свои интересы и добиться победы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: Россия сможет что-то предлагать миру после победы в конфликте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о силе России фразой из фильма «Брат 2». По словам министра иностранных дел РФ, прежде чем предлагать что-либо миру, страна должна отстоять свои законные интересы и добиться победы.

«Все хотят знать, „в чем сила, брат“? И „где сила, брат“?» — сказал глава МИД в интервью в качестве лидера предвыборного списка «Единой России» для ТАСС.

Лавров отметил, что многие государства с большим вниманием следят за исходом конфликта, который был навязан России Западом, и стал причиной начала специальной военной операции. Министр подчеркнул, что прежде, чем выступать перед миром с какими-либо предложениями, России необходимо победить.

«Чтобы миру предлагать, мы должны победить», — заявил он.

По словам главы МИД, западные страны сначала открыто заявляли о намерении нанести России стратегическое поражение. Однако после наблюдения за ситуацией на линии боевого соприкосновения они на некоторое время отошли от этой риторики.

Лавров заявил, что на фоне отступления украинских войск в Донбассе и других направлениях Киев перешел к террористической деятельности. По его мнению, Запад пытается представить применение Украиной дальнобойных средств как перелом в конфликте и доказательство возможности победить Россию.

Министр добавил, что в западной риторике вновь появились лозунги о стратегическом поражении и «деколонизации» России. Под этим, по словам Лаврова, подразумевается очередная попытка расчленить страну.

Глава МИД напомнил, что подобные надежды на Западе существовали и после распада Советского Союза, когда сепаратистские движения возникали на Дальнем Востоке, Урале и Кавказе. По его словам, тогда западные государства рассчитывали на дальнейший распад России и даже обсуждали, кому могут достаться ее отдельные территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

20:08
Тело скончавшегося после нападения ученого РАН Зезина могут эксгумировать
19:37
Юрист рассказал об условиях безопасного использования Telegram в России
19:30
Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов
19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов
19:07
Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео