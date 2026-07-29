«Провел там почти 20 лет»: какое экстремальное увлечение есть у Сергея Лаврова

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 187 0

Интерес к этому занятию появился у министра еще в середине 1980-х годов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Глава МИД Сергей Лавров каждое лето сплавляется по реке Катунь на Алтае

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своем многолетнем увлечении экстремальными сплавами. Почти два десятилетия каждое лето он проводил на реке Катунь в Республике Алтай.

«Вот на Катуни мы провели почти 20 лет, в смысле не зим, а лет. У нас там много друзей и край фантастический», — сказал глава МИД в интервью в качестве лидера предвыборного списка «Единой России» для ТАСС.

Лавров отметил, что интерес к рафтингу появился у него еще в середине 1980-х годов после поездки на реку Белую в Башкирии. Позже он вместе с товарищами начал организовывать сплавы по алтайским водоемам, среди которых были Чулышман, Бия и Катунь.

По словам главы МИД, во время таких путешествий участники проходили сложные участки маршрутов с порогами, а иногда даже оказывались в воде. Однако серьезных происшествий, как подчеркнул министр, не происходило.

Вечера в походах компания проводила у костра под гитару. Лавров добавил, что среди его любимых авторов — Владимир Высоцкий и Булат Окуджава.

Ранее министр рассказал еще об одном необычном эпизоде из прошлого — случае во время конной прогулки в горах, когда он едва не оказался в пропасти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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