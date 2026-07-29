Умер звезда сериалов «Игра престолов» и «Доктор Кто» Том Чадбон

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 4 993 0

За свою карьеру британский артист успел сыграть более чем в сотне кино- и телепроектов.

Умер актер из Игры престолов и Доктора Кто Том Чадбон

Фото: legion-media/Sven Arnstein

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Британский актер Том Чадбон скончался на 81-м году жизни. О смерти артиста, известного по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Игра престолов», сообщила газета Metro.

«Мы с прискорбием узнали, что Том Чадбон ушел из жизни в минувшие выходные. Том был хорошо знаком многим благодаря многочисленным работам в кино и на телевидении, в том числе в «Докторе Кто», фильмах о Джеймсе Бонде и «Игре престолов», — приводит издание заявление агентства Fantom Events, клиентом которого был артист.

Профессиональная карьера Чадбона началась в конце 1960-х годов. За десятилетия работы он принял участие более чем в 120 фильмах и сериалах, однако наибольшую популярность ему принесла роль Даггана в культовом сериале «Доктор Кто». Особенно зрителям запомнилось его появление в эпизоде «Город смерти».

Последней работой актера на экране стала роль верховного септона Мейнарда в сериале «Игра престолов», где он появился в 2017 году.

Помимо этого, Чадбон снимался в фильме «Казино Рояль» из франшизы о Джеймсе Бонде, мини-сериале «Ребекка», а также в проектах «Чисто английские убийства», «Пип шоу», «Блейк 7» и «Безмолвный свидетель».

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