Стали роскошью: почему в России резко подорожали фрукты

Арбузы и дыни резко подорожали из-за дождей и импорта

Арбузы и дыни в России заметно выросли в цене по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

С 13 по 19 июля средняя цена арбуза достигла 66,4 рубля за килограмм, что на 39% выше показателя годичной давности. Дыни подорожали еще ощутимее — их стоимость выросла на 42%, до 151,5 рубля за килограмм.

Эксперты связывают рост цен сразу с несколькими причинами. Среди них — неблагоприятные погодные условия, уменьшение площадей под бахчевые культуры и увеличение затрат производителей. За последние пять лет площадь таких посадок в России сократилась почти на 18%, а только в 2026 году снижение составило еще 2,7%.

Кроме того, аграрии столкнулись с ростом расходов на орошение, семенной материал, оплату труда, логистику и транспортировку урожая.

Дополнительное влияние оказывает импортная продукция. В июле объем поставок арбузов в агрокластер «Фуд Сити» вырос на 11,8% по сравнению с июнем и достиг 16,3 тысячи тонн. На российский рынок поступают ягоды из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Грузии и Киргизии, а также из южных регионов страны.

Ожидается, что в августе ситуация начнет меняться благодаря поступлению основного российского урожая. Крупные торговые сети уже предлагают арбузы примерно от 40 рублей за килограмм, а дыни — от 110 рублей.

Однако специалисты считают, что даже после сезонного снижения цен бахчевые культуры могут остаться дороже, чем год назад.

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