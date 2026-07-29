Внимание не оценила: концерт Ашера обернулся скандалом из-за зрительницы

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Из-за строптивой фанатки певец отказывался продолжать выступление.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Javier Vicencio; 5-tv.ru

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Концерт Ашера обернулся скандалом из-за зрительницы

То, о чем наверняка мечтают миллионы девушек, обернулось ночным кошмаром для жительницы США.

Популярный певец Ашер пригласил ее на сцену во время концерта в Нэшвилле. По традиции он должен был исполнить романтическую песню и откровенный танец перед фанаткой.

Но та внимание кумира, видимо, не оценила. Она не только не подыгрывала ему, но и демонстрировала неприятие ситуации. Кадры теперь расходятся в социальных сетях.

Ашер прекратил выступление и отказывался продолжить концерт, пока поклонницу не выведут обратно в зал. Интернет-пользователи набросились на нее с критикой за то, что она испортила шоу.

Сама же девушка заявляет, что перед выходом на сцену ее не предупредили о таких откровениях и произошедшее стало неприятным сюрпризом.

Ранее певица Анна Седокова прокомментировала отмену сольного концерта в одном из московских клубов, где из 110 мест раскупили лишь 38. Артистка сообщила, что организацией концерта занимался ее бывший директор, с которым они «так себе расстались, и он подвел».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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