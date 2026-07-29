Чудо в горах: Лавров вспомнил опасный эпизод из молодости

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 825 0

Глава МИД России поделился историей, которая могла закончиться трагедией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сергей Лавров вспомнил опасный эпизод из молодости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о происшествии, которое случилось с ним в молодости и навсегда осталось в памяти. Дипломат признался, что считает тот эпизод настоящим чудом.

Все произошло в горном походе.

«Кони понесли, когда мы уже вниз спускались. Справа гора, слева такая приличная пропасть по-настоящему. И одного моего товарища понесло, и он практически мог меня сбить. Вот каким-то чудом удалось остановиться», — сказал глава МИД в интервью в качестве лидера предвыборного списка «Единой России» для ТАСС.

Во время разговора Лавров также отметил, что является верующим человеком. По его словам, в детстве его крестила бабушка в Ногинске на берегу Москвы-реки. Сделать это пришлось тайно, поскольку его мать состояла в КПСС.

Министр добавил, что нательный крест, полученный тогда, хранится у него до сих пор.

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