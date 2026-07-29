В результате ночной атаки на Крым погибли два человека

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 89 0

Местные власти обещали оказать всю необходимую поддержку пострадавшим от действий ВСУ.

Сколько человек погибло в Крыму в ночь на 29 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Ночной удар ВСУ по Крыму унес жизни двух человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека», — проинформировал Аксенов.

Кроме того, пять человек пострадали. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. Аксенов также отметил, что местные власти окажут всю необходимую поддержку пострадавшим.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Атаки начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Незалежная для ударов по субъектам России применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников в Белгородском округе Белгородской области погиб местный житель. Мужчина находился в грузовой машине, по которой ударил дрон ВСУ. Сам автомобиль был уничтожен огнем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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