Расчленял останки: фанат сериала «Декстер» сам стал серийным убийцей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 3 698 0

Мужчина подражал вымышленному маньяку.

Фанат сериала «Декстер» сам стал серийным убийцей детали

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Mirror: фанат сериала «Декстер» сам стал серийным убийцей

Британец Джеймс Десборо признан виновным в убийстве двух мужчин, чьи расчлененные останки были обнаружены в лесах графства Корнуолл. Об этом сообщило издание Mirror.

Жертвами 40-летнего бывшего строителя стали 57-летний Клаудио Акуилино и 43-летний Дэниэл Коулман. Во время оглашения решения суда Десборо не проявил никаких эмоций.

Сейчас мужчина отбывает пожизненное наказание уже за другое убийство. Находясь в следственном изоляторе в ожидании суда по этому делу, он задушил своего сокамерника Стивена Кемпстера. Таким образом, за пять месяцев британец лишил жизни трех человек.

Следователи выяснили, что ранее Десборо жил вместе со своими жертвами в приюте для бездомных. Незадолго до их исчезновения всех троих видели вместе.

После убийств мужчина использовал банковские карты погибших, оплачивая ими алкоголь и наркотики. Во время обыска его лесного убежища в районе Стиккер полиция обнаружила записи со списками так называемых «враждебных целей», а также схемы с обозначением «зон поражения».

Правоохранители нашли около 1900 обгоревших фрагментов костей одного из погибших. Останки второго мужчины были обнаружены в неглубокой могиле.

Во время расследования Десборо признался эксперту-биологу, что ему «особенно нравились сцены расчленения» в сериале «Декстер». Это произведение он неоднократно упоминал в ходе следствия.

В суде обвиняемый пытался объяснить произошедшее чередой случайностей. Он утверждал, что обнаруживал своих знакомых уже мертвыми на своей территории, а путем расчленения якобы хотел лишь избавиться от следов их гибели. При этом мужчина заявлял, что продолжал пользоваться деньгами погибших из-за тяжелого финансового положения.

Однако суд не принял эти доводы и признал доказательства его вины достаточными. При обысках у Десборо также нашли топор, который мог использоваться при совершении преступлений.

До задержания мужчина планировал покинуть Великобританию: у него был подготовлен список вещей, необходимых для побега из страны.

«Декстер» — это криминальный сериал о Декстере Моргане, специалисте по анализу крови, который работает в полиции Майами.

Главная «фишка» сюжета в том, что Декстер сам является серийным убийцей. Но он убивает только тех, кто, по его мнению, заслуживает наказания: преступников, которым удалось избежать закона. В детстве он пережил травму и позже был обучен приемным отцом скрывать свои наклонности и следовать собственному «кодексу» — не трогать невиновных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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