В США впервые за 62 года в один день казнили двух заключенных

Два смертных приговора в один день привели в исполнение в американском штате Флорида впервые за 62 года. Об этом сообщила газета USA Today.

Издание заявило, что первым казнили 68-летного сотрудника полиции Джеймса Дакетта, которого в 1987 году осудили за убийство 11-летней девочки. Через пять часов та же участь постигла убившего в 1986 году родителей экс-невесты Доминика Оккиконе.

Авторы подчеркнули, что Оккиконе оказался самым пожилым казненным в штате и вторым общем списке США — на момент процесса осужденному было 80 лет, а средний возраст приговоренных к высшей мере наказания в стране в 2023 году составил 54 года

Кроме того, в газете заявили о высокой доле Флориды в общем числе казней. Так, с января 2025 года в США осудили 66 заключенных, из них 31 — во Флориде. К началу этого года на Флориду выпало уже 63% от всех исполненных в стране смертных приговоров.

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