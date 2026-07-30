В США казнили двух заключенных в один день — такого не было более 60 лет

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 74 0

Один из них стал самым возрастным казненным преступником в истории штата.

Двойная казнь в США в один день — впервые за 60 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США впервые за 62 года в один день казнили двух заключенных

Два смертных приговора в один день привели в исполнение в американском штате Флорида впервые за 62 года. Об этом сообщила газета USA Today.

Издание заявило, что первым казнили 68-летного сотрудника полиции Джеймса Дакетта, которого в 1987 году осудили за убийство 11-летней девочки. Через пять часов та же участь постигла убившего в 1986 году родителей экс-невесты Доминика Оккиконе.

Авторы подчеркнули, что Оккиконе оказался самым пожилым казненным в штате и вторым общем списке США — на момент процесса осужденному было 80 лет, а средний возраст приговоренных к высшей мере наказания в стране в 2023 году составил 54 года

Кроме того, в газете заявили о высокой доле Флориды в общем числе казней. Так, с января 2025 года в США осудили 66 заключенных, из них 31 — во Флориде. К началу этого года на Флориду выпало уже 63% от всех исполненных в стране смертных приговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в XVII веке искали и казнили невиновных женщин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео