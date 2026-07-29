Смертоносный рацион: кардиохирург назвал четыре главных врага сердца

Daily Mail: злоупотребление газировкой пагубно сказывается на здоровье сердца

Четыре опасные привычки, которые наносят серьезный вред сердечно-сосудистой системе, перечислил кардиохирург Джереми Лондон. Об этом рассказало Mirror.

Специалист, имеющий сертификаты в области общей, сосудистой и торакальной хирургии, в своих социальных сетях призвал полностью отказаться от курения, алкоголя, сладкой газировки и рафинированных углеводов.

Врач подчеркнул, что эти продукты и зависимости являются основными факторами риска развития инфарктов и инсультов, а газированные напитки он и вовсе охарактеризовал как «жидкую смерть» из-за их разрушительного воздействия на клетки организма.

Доктор Лондон объяснил свой резкий термин в отношении газировки желанием привлечь внимание общества к масштабам проблемы. По его словам, сладкие напитки содержат огромное количество скрытых калорий и сахара, что критически опасно для здоровья.

Под запрет хирурга попали также рафинированная мука и изделия из нее, такие как белый хлеб и паста. Специалист напомнил, что контроль веса на 80% зависит от питания и лишь на 20% от физических нагрузок.

«Я гарантирую, что вы сможете съесть больше, чем сможете сжечь при любых упражнениях», — отметил врач в своем обращении к подписчикам.

Мнение коллеги поддержал доктор Уильям Ли, который добавил, что опасность газировки кроется не только в сахаре, но и в многочисленных красителях, консерваторах и стабилизаторах.

Ученый подчеркнул, что хроническое воздействие такого коктейля из добавок приводит к накоплению токсинов в теле. В качестве здоровой альтернативы медики рекомендуют чистую воду, травяные чаи или воду с добавлением дольки лимона.

Согласно рекомендациям экспертов, поддержание водного баланса без использования сахаросодержащих жидкостей является самым эффективным способом сохранения здоровья сердца и сосудов в долгосрочной перспективе.

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