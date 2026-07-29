Водитель скорой пострадал в результате атаки дрона ВСУ на Запорожскую область

В результате атаки украинского беспилотника на машину скорой помощи в Куйбышевском округе Запорожской области ранения получил один человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил региональный Минздрав.

В ведомстве заявили, что бригада врачей в момент удара вражеского дрона находилась недалеко от населенного пункта Розовка — специалисты отправлялись на вызов. Осколочные ранения получил водитель автомобиля.

В министерстве подчеркнули, что остальные сотрудники не пострадали, однако машина скорой в результате атаки БПЛА получила повреждения.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать российские регионы. Противник для этих целей использует как летательные аппараты, так и ракеты. От агрессивных действий боевиков страдает мирное население.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке беспилотников на Крым, в результате чего погибли два и получили ранения пять человек.

До этого в Белгородской области вражеский дрон ударил по грузовику. Жертвой стал мирный житель, а транспортное средство было полностью уничтожено.

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