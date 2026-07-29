Альпинист погиб во время восхождения на гору в Карачаево-Черкессии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Трагедия произошла в Даутском ущелье.

Альпинист погиб во время восхождения на гору детали где это

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Опасное восхождение обернулось смертью туриста, который в составе группы пытался подняться на одну из вершин в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Несчастный случай произошел в Карачаевском районе, неподалеку от пика МИФИ, расположенного в Даутском ущелье.

Группа, состоящая из семи человек, была официально зарегистрирована.

Мужчина скончался на месте происшествия еще до прибытия квалифицированной помощи. В данный момент спасатели проводят операцию по эвакуации тела погибшего из труднодоступной горной местности в районе озера Даут.

Сотрудники экстренных служб оперативно отреагировали на поступивший сигнал о ЧП и выдвинулись к указанной точке. К проведению сложной поисково-эвакуационной операции руководство МЧС привлекло 12 опытных специалистов, задействовав две единицы специализированной техники.

Ранее стало известно, что группа альпинистов из Боснии и Герцеговины совершала восхождение на Эльбрус без участия профессионального гида. По предварительным данным источника 5-tv.ru, участники похода поднимались на вершину самостоятельно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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