Опасный отдых: в России четверо туристов исчезли во время сплава по реке

В России четверо туристов исчезли во время сплава по реке

В Белорецком районе Башкирии четверо туристов получили статус пропавших без вести после того, как вовремя не вышли на связь во время сплава по реке Инзер. Об этом сообщило агентство «Башинформ».

Данный случай стал не единственным происшествием на воде в регионе за минувшие сутки. Чрезвычайное ведомство зафиксировало еще несколько тревожных сигналов из разных районов республики.

Так, на озере Кандрыкуль молодая девушка, находившаяся в лодке, слишком отдалилась от берега и потеряла ориентиры, в результате чего ее местоположение оставалось неизвестным в течение некоторого времени.

Аналогичная ситуация произошла на реке Уршак, где связь была потеряна с мужчиной и его несовершеннолетним сыном, которые также занимались сплавом.

В Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан уточнили детали завершения поисковых мероприятий.

По данным ведомства, все граждане, считавшиеся пропавшими, в итоге сумели самостоятельно выйти к населенным пунктам или найти дорогу обратно.

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