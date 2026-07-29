В посольстве РФ заявили, что США пострадают от новых санкций против России

Инициированный покойным американским сенатором Линдси Грэмом* законопроект об «адских санкциях» против России оказывает администрации США медвежью услугу. Об этом в своем Telegram-канале заявило посольство РФ в Вашингтоне.

«Одобренный сенатом 28 июля в ходе предварительного голосования законопроект имени покойного клинического русофоба сенатора Линдси Грэма* оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу», — говорится в сообщении.

В дипмиссии заявили, что руководство США уже предпринимало попытки противостоять инициативам выступавших за ужесточение ограничений, которые действовали по принципу «Карфаген должен быть разрушен».

В посольстве также подчеркнули, что от новых антироссийских санкций больше пострадает экономика США. По словам дипломатов, на фоне затяжного конфликта с Ираном велика вероятность увеличения цен на энергоносители и усиления инфляции.

«Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации <…> нанесут ущерб прежде всего самим США», — добавили в посольстве.

Большинство американских сенаторов поддержали законопроект об ужесточении антироссийских санкций во время предварительного голосования 28 июля. При этом окончательное голосование может состояться уже к концу этой недели.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности России развиваться в условиях санкционного давления, а Запад уже не обладает необходимым ресурсом для введения новых ограничений.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.