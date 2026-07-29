Продажи подержанных электромобилей в России выросли почти на 40%

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Алена Куликова
Алена Куликова 35 0

За первые шесть месяцев 2026 года россияне приобрели более 7,7 тысячи автомобилей с электрической тягой.

Какой электромобиль купить в России в 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Рынок подержанных электромобилей в России по итогам января — июня 2026 года вырос на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода было продано 7729 автомобилей на электротяге. Об этом 29 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отдельно в июне продажи подержанных электрокаров увеличились на 64% — за первый месяц лета владельцы приобрели 1743 таких автомобиля.

Лидером среди марок на вторичном рынке стала Nissan, на которую пришлось 1715 проданных машин. Второе место занял Zeekr с результатом 1240 автомобилей, третье — Volkswagen, продажи которого составили 802 единицы. На эти три бренда приходится 48,6% рынка подержанных электромобилей. В пятерку также вошли Tesla и Audi — 702 и 623 автомобиля соответственно.

Самой популярной моделью за первое полугодие остается Nissan Leaf — таких машин было продано 1567 экземпляров. Далее расположились Zeekr 001 с результатом 877 автомобилей, Volkswagen Lavida (528), Audi Q2 (496) и «Москвич 3е» (416).

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что при покупке подержанного электрокара необходимо проверить аккумулятор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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