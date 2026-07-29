Белый дом представил новую версию происхождения COVID-19

Белый дом опубликовал материалы, в которых говорится о возможном лабораторном происхождении коронавируса COVID-19. Документы с аргументами в пользу этой версии появились на сайте администрации США.

Авторы отчета заявили, что у вируса есть особенности, которые, по их мнению, редко встречаются у природных штаммов. Под штаммом в данном случае понимается разновидность одного и того же вируса с определенными отличиями. В материалах также говорится, что все первые случаи заражения могут быть связаны с одним попаданием вируса в организм человека.

В публикации отмечается, что такая ситуация, по мнению составителей доклада, отличается от некоторых прошлых эпидемий, когда инфекции несколько раз переходили от животных к людям в разных местах.

Одной из главных тем отчета стал Уханьский институт вирусологии в Китае. В Белом доме заявили, что специалисты этой лаборатории изучали коронавирусы и проводили эксперименты, направленные на изменение их свойств.

Авторы документа обратили внимание на уровень защиты в лаборатории и заявили, что он, по их оценке, мог быть недостаточным. Также в отчете говорится, что у некоторых сотрудников института могли появиться симптомы заболевания еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до официального сообщения о вспышке COVID-19.

Кроме того, в материалах упоминается американская организация EcoHealth Alliance, которая занималась финансированием исследований коронавирусов. По версии авторов отчета, организация направляла средства американских налогоплательщиков на работы, связанные с изучением вирусов в Китае.

После появления информации о возможных нарушениях условий государственного гранта власти США начали процедуру прекращения финансирования EcoHealth Alliance. Сейчас Министерство юстиции США проводит проверку деятельности организации в период пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист, ранее предсказавший пандемию COVID-19 и мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о новой глобальной угрозе.

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