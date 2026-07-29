Ломает тормоза: как переизбыток соли сказывается на здоровье человека

Уролог Корякин: переизбыток соли ослабляет иммунную систему

Переизбыток соли в организме негативно влияет на иммунную систему человека. Об этом изданию aif.ru рассказал врач уролог-андролог, доктор медицинских наук Михаил Корякин.

Слишком большое количество натрия, то есть соли в теле, не только способствует обезвоживанию и повышению давления, но и подрывает способность организма защищаться. Все потому, что данное вещество изменяет наивные Т-хелперы. Это белые кровяные клетки, которые являются «новобранцами» иммунной системы. В нормальных условиях они преобразуются в разные типы «защитников». А натрий как раз нарушает эти условия.

Данное вещество, проникая в Т-клетки, активирует в них фермент — киназу SGK1, который влияет на белок RORγt. Этот белок отвечает за развитие, формирование и функции Т-клеток. Однако под воздействием натрия RORγt массово превращаются в самую агрессивную форму Th17-лимфоцитов, которые участвуют в развитии воспалений. А это уже повреждает ткани.

Кроме того, соль может работать как избирательный антибиотик. При избыточном употреблении этой приправы в кишечнике уничтожаются целые популяции полезных лактобактерий. Они, в свою очередь, отвечают за расщепление пищевого триптофана — незаменимой аминокислоты, которую человек получает лишь через еду. Кроме того, лактобактерии производят индол‑3‑молочную кислоту, которая является «сигнальным огнем для иммунитета». Она сдерживает превращение клеток в агрессивные Th17-лимфоциты.

Если гибнут эти бактерии, то ломается и «тормоз», сдерживающий эти агрессивные лимфоциты. В кишечнике массово образуются воспалительные Th17, затем они попадают в кровоток, оседают в сосудах, почках, суставах и нервной ткани. Таким образом, воспаление распространяется по всему организму.

Чтобы это предотвратить нужно в первую очередь контролировать употребление соли. Для этого важно помнить, что скрытая угроза от натрия поджидает людей в переработанной пище: колбасах, сырах, консервах, хлебе и фастфуде.

Поддержать уровень лактобактерий можно приемом определенных антибиотиков. Это поможет смягчить удар от солевого удара и сдержать рост Th17. Усилят эффект бифидобактерии.

Кроме того, важно давать организму защитные вещества из пищи. Пребиотики из овсяных отрубей, яблок, бобовых, лука и чеснока. Они стимулируют выработку короткоцепочечных жирных кислот, которые попадают в кровь и расслабляют сосуды, снижая давление.

Источником триптофана являются индейка, яйца, тыквенные семечки. Из этих продуктов вырабатывается индол-3-молочная кислота.

Помогают организму и печеный картофель в кожуре, авокадо и курага. В них содержится калий, помогающий почкам выводить избыток натрия и расслаблять сосудистые стенки.

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