Обвинение запросило 3,5 года колонии для секс-блогера Софьи Вершининой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 265 0

Девушке также могут запретить администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

За что задержали блогера Соню Мармеладову

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Прокуратура запросила три с половиной года колонии общего режима для секс-блогера Софьи Вершининой, известной как Соня Мармеладова, по делу о распространении порнографической продукции. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

С таким требованием представитель обвинения выступила в ходе прений в Мещанском районном суде Москвы. Также прокуратура попросила запретить Вершининой администрировать интернет-страницы сроком на четыре года и взять ее под стражу в зале суда.

«Прошу суд признать Вершинину виновной и назначить ей наказание в виде трех лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, взять ее под стражу в зале суда и дополнительно назначить запрет на администрирование интернет-страниц сроком на четыре года», — заявила представитель прокуратуры.

Сторона защиты попросила назначить блогеру условное наказание. Во время последнего слова Вершинина раскаялась. Оглашение приговора назначено на 31 июля.

Софью Вершинину задержали в Москве 28 июля. По данным следствия, девушку подозревают в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Правоохранители провели контрольную закупку и получили доступ к закрытому Telegram-каналу, где размещался платный откровенный контент.

Следствие утверждает, что доход от продажи материалов превысил 30 миллионов рублей. Во время допроса Вершинина рассказала, что переехала в Москву в 2022 году. По ее словам, первое время она зарабатывала проституцией, что позволяло ей арендовать апартаменты в «Москва-Сити».

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