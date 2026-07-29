Хотел сделать селфи: подросток сорвался с крыши заброшки в Петербурге

В Петербурге врачи борются за жизнь 15-летнего подростка. Школьник сорвался с высоты, пытаясь снять селфи. Чтобы сделать эффектный кадр, он пробрался в одно из заброшенных зданий в районе бывшего завода. Большинство корпусов промышленного гиганта давно находятся в полуразрушенном состоянии и уже много лет притягивают экстремалов, фотографов и просто любопытных. Почему до сих пор туда можно так легко попасть — разбиралась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Эти кадры сняли всего за несколько минут до произошедшего. Заброшенный дом культуры, самодельная тарзанка и подростки, снимающие свои забавы на телефон.

Сразу после этого 15-летний экстремал упал, когда, по словам очевидцев, попытался сделать очередное эффектное селфи. И как только уехала скорая, в заброшенном здании вновь полно малолетних искателей приключений.

— И вы что здесь постоянно ползаете?

— Да, на нас только что хотели полицию вызвать, но мы сбежали и ничего страшного.

Говорят, они здесь каждый день. Развлечений полно: на крыше, в подвале или вот — в бывшем концертном зале. Наверху арматура, внизу — обломки кровли, высота здесь не меньше пяти метров, но повсюду свисают веревки и кабели. К ним приделаны дощечки, и это подростки используют в качестве тарзанки.

Это бывший ДК 10-летия Октября, построенный в начале прошлого века. Аварийным здание признано почти 20 лет назад. Но ни охраны, ни хотя бы забора. Зато целые стаи «Маугли из каменных джунглей».

Примечательно и то, что это место — на одной улице с печально известным «Красным треугольником», промышленной территорией в 34 гектара, где целых 80 объектов культурного наследия, десятки из которых заброшены. По документам охране подлежит каждый.

Бетонный забор, колючая проволока, повсюду плакаты с предупреждением об опасности, но предприимчивых руферов это не останавливает. Один из отрезков без проволоки, что-то вроде самодельной подставки — и проникновение на закрытую территорию уже не кажется такой уж проблемой.

В администрации района уверяют, что территорию патрулируют полицейские каждые два часа, правда почему-то только три дня в неделю, а не семь.

А еще падают, срываются, получают травмы. За 30 лет — больше 200 несчастных случаев, из них один — смертельный.

«Опыт, экспириенс, адреналин. Объект неизвестный, объект заброшенный, объект старый. Ты не знаешь вообще, что может произойти. Может быть, там внизу не держатся, и они вообще разрушены там», — сказал промышленный альпинист Эдуард Афанасевич.

Планы по реставрации этих территорий, конечно, есть. В случае с «Красным треугольником» — пока только на словах. В бюджете Санкт-Петербурга 2026–2028 годов расходы на выполнение мероприятий по реализации проекта не предусмотрены.

А вот план трансформации ДК 10-летия Октября утвердили в мае этого года — из заброшки здание превратится в многофункциональный культурный объект. А пока окультуриваться тут, видимо, и дальше будут дети. За жизнь упавшего экстремала сейчас борются медики. Подросток в тяжелом состоянии.

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