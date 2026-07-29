Туск обсудил с Зеленским визит в США и производство ракет для Patriot

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 92 0

Переговоры в Варшаве затронули вопросы обороны, инвестиций и дальнейшей поддержки Киева.

Туск обсудил с Зеленским итоги визита в США

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

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Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. По итогам переговоров глава польского правительства сообщил в социальной сети X, что стороны обсудили результаты недавнего визита украинского лидера в США, а также вопросы безопасности Польши, Украины и Европы.

«Беседа с президентом Владимиром Зеленским об итогах его визита в США и о безопасности Польши, Украины и всей Европы», — написал Туск.

Как сообщили в РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, одной из ключевых тем стало возможное производство Польшей ракет PAC-3 для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые находятся на вооружении Украины. Речь идет о проекте, который обсуждается в рамках сотрудничества США, Польши и Украины.

«Судя по всему, Вашингтон охладил амбиции Зеленского по локализации производства Patriot на Украине и сделал выбор в пользу (более безопасной и управляемой для США. — Прим. ред.) польской инициативы», — указало агентство.

Кроме вопросов оборонного сотрудничества, Туск и Зеленский обсудили участие польского бизнеса в восстановлении украинской экономики. Отдельное внимание стороны уделили перспективам новых польских инвестиций и дальнейшему финансовому содействию Киеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог Денис Денисов прокомментировал настроения на Украине после интервью Владимира Зеленского. Эксперт считает, что заявления о готовности к переговорам с Россией вряд ли повлияют на отношение общества к власти.

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