«Моральный лидер мира»: председатель партии «Новые люди» о будущем России

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Алексей Нечаев поделился мнением с активистами на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов».

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Алексей Нечаев: Россия будет моральным лидером мира

Роль нового поколения в политической жизни страны сейчас обсуждают в Подмосковье. Там собрались участники Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов». Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев встретился с активистами. Говорили о том, как выстраивать взаимодействие с органами власти, а идеи превращать в реальные проекты.

В эксклюзивном интервью «Известиям» политик рассказал, каким может быть сценарий будущего России.

«Россия, которая реально суверенная, сильная, технологически сильная, которая моральный лидер мира, — это Россия, которая страна, где можно реализоваться. Страна, где ты можешь состояться, где интересно жить, работать, растить детей. Вот такую Россию мы строим. К 2036 году, я уверен, что этот выбор уже будет сделан, и мы будем набирать темп, делая Россию, которая будет миру интересна, полезна и без которой мир нельзя будет себе представить», — сказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

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