Ликвидация цели лишила боевиков возможности координировать воздушные удары в Сумской области.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллерийский расчет буксируемого орудия Д-20 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки российских войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
Разведка выявила и передала координаты цели. Артиллеристы точным ударом уничтожили объект.
Ликвидация цели лишила ВСУ возможности координировать воздушные удары и снизило наступательный потенциал, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности в приграничье.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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