В Москве в торговом центре «Павелецкая плаза» была объявлена эвакуация

В торговом центре «Павелецкая плаза» в центре Москвы была объявлена эвакуация. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ТЦ в Telegram-канале.

Посетителей призвали срочно покинуть здание и следовать указаниям сотрудников администрации и представителей охраны.

«Уважаемые посетители, в ТЦ „Павелецкая Плаза“ проходит эвакуация! Мы просим вас покинуть здание, следуя указаниям сотрудников администрации и охраны» — говорится в сообщении пресс-службы.

К 20:30 по московскому времени эвакуация была завершена. Торговый центр сообщил о готовности вновь принимать посетителей. При этом причину эвакуации сотрудники центра не назвали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в торговом центре «Aeon Mall Kumamoto» в японском городе Касима произошел взрыв. В результате происшествия здание получило серьезные повреждения: частично обрушилась одна из стен, пострадала крыша, рядом с объектом появилось сильное задымление. В торговом центре находились магазины, рестораны и кинотеатр.

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