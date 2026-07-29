В Москве в торговом центре «Павелецкая плаза» была объявлена эвакуация

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 77 0

Посетителей призвали срочно покинуть здание и следовать указаниям сотрудников администрации.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

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В торговом центре «Павелецкая плаза» в центре Москвы была объявлена эвакуация. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ТЦ в Telegram-канале.

Посетителей призвали срочно покинуть здание и следовать указаниям сотрудников администрации и представителей охраны.

«Уважаемые посетители, в ТЦ „Павелецкая Плаза“ проходит эвакуация! Мы просим вас покинуть здание, следуя указаниям сотрудников администрации и охраны» — говорится в сообщении пресс-службы.

К 20:30 по московскому времени эвакуация была завершена. Торговый центр сообщил о готовности вновь принимать посетителей. При этом причину эвакуации сотрудники центра не назвали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в торговом центре «Aeon Mall Kumamoto» в японском городе Касима произошел взрыв. В результате происшествия здание получило серьезные повреждения: частично обрушилась одна из стен, пострадала крыша, рядом с объектом появилось сильное задымление. В торговом центре находились магазины, рестораны и кинотеатр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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