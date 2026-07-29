Опасная привычка после душа: почему нельзя расчесывать мокрые волосы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 122 0

Ежедневный ритуал ухода за собой может стать причиной серьезного повреждения локонов и их заметного истончения.

Вредно ли расчесывать мокрые волосы что будет последствия

Фото: 5-tv.ru

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Mirror: привычка расчесывать мокрые волосы приводит к их ломкости

Привычка расчесывать волосы сразу после мытья приводит к их ломкости, появлению секущихся кончиков и пушистости из-за повышенной уязвимости влажных прядей. Об этом сообщило издание Mirror.

По словам дерматолога доктора Джойс Парк, когда волосы мокрые, их внешний слой — кутикула — набухает и приподнимается. В таком состоянии структура волоса становится крайне эластичной, легко растягивается и ломается под воздействием расчески, особенно если использовать неправильные инструменты или действовать слишком агрессивно.

«Когда ваши волосы мокрые, слой кутикулы, самая внешняя часть пряди, набухает и приподнимается, что делает ваши волосы более склонными и уязвимыми к ломкости», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что чрезмерное натяжение может привести к разрыву волосяного стержня. Хотя само по себе расчесывание не вызывает необратимого выпадения волос из-за повреждения фолликулов, оно провоцирует значительную ломкость.

Со временем это создает эффект поредения шевелюры, лишая ее желаемого объема. Доктор Парк рекомендует дожидаться частичного высыхания локонов естественным путем или расчесывать их еще до начала водных процедур.

Для тех, кто не может отказаться от ухода за влажными волосами, эксперты советуют использовать только гребни с широкими зубьями или специальные дезинфицирующие щетки.

Начинать процесс необходимо строго с кончиков, постепенно продвигаясь к корням, чтобы минимизировать натяжение. Также специалисты рекомендуют использовать несмываемые кондиционеры для уменьшения трения и советуют отказаться от грубого вытирания головы полотенцем, заменив его аккуратным промакиванием микрофиброй.

Дополнительно стоит ограничить использование горячих инструментов и избегать тугих причесок, таких как чересчур плотные хвосты или пучки, которые создают лишнее напряжение.

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