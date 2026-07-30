Не только стук: эксперт рассказал, как определить хороший арбуз

Life.ru: спелый арбуз имеет свежий запах с легкими травянистыми нотами

При выборе арбуза не стоит ориентироваться только на стук по кожуре. Категорийный директор товаров сухого склада магазина продуктов Антон Баранников рассказал Life.ru, какие способы действительно могут помочь определить качество плода.

По словам специалиста, один из важных признаков — вес. Спелый арбуз обычно тяжелее относительно своего размера, поэтому при сравнении нескольких плодов примерно одинаковой формы более увесистый вариант с большей вероятностью окажется сочным. Однако универсального веса для всех арбузов не существует, так как плоды одного сорта могут иметь разную массу.

Также при выборе стоит обратить внимание на светлое пятно на боку арбуза — место, которым он лежал на земле. У зрелого плода оно должно быть желтым или оранжевым, однородным, с матовой и слегка шероховатой поверхностью.

Еще одним признаком спелости может быть легкий аромат рядом со светлым пятном. Зрелый арбуз имеет свежий запах с легкими сладковатыми травянистыми нотами, а у недозрелого плода такой аромат обычно почти отсутствует.

Эксперт отметил, что стук по арбузу не является бесполезным способом проверки, если сравнивать несколько плодов одинакового размера. У спелого арбуза звук при постукивании напоминает удар по деревянной поверхности.

При этом распространенный миф о «мальчиках» и «девочках» у арбузов не имеет подтверждения. Форма основания плода зависит от особенностей роста и сорта, но не влияет на вкус или зрелость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что определить спелость дыни можно по нескольким признакам. Перед покупкой специалисты рекомендуют обратить внимание на аромат плода, цвет, хвостик дыни и ее поверхность.

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