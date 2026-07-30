В Финляндии обвинили Зеленского в попытках развязать мировую войну

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 93 0

Ситуация с атакой на торговое судно Ирана может привести к серьезным последствиям.

Зачем Владимир Зеленский хочет начать третью мировую войну

Фото: Reuters/TERESA SUAREZ/POOL

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Политик Мема: Зеленский хочет спровоцировать Третью мировую войну

Удар ВСУ по торговому кораблю Ирана в Каспийском море говорит о желании главы киевского режима Владимира Зеленского начать мировую войну. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Зеленский, нападая на иранские суда, стремится спровоцировать Третью мировую войну», — написал политик.

Мема подчеркнул, что атака на судно исламской республики является нарушением международного права и может привести к серьезным последствиям — и Тегеран вправе отреагировать на действия Банковой.

Кроме того, политик обвинил Украину в постоянных попытках втянуть Европу в военное противостояние с Россией.

Киевские боевики нанесли удар по иранскому кораблю в Каспийском море 25 июля — в результате смертельные ранения получил один человек, еще несколько членов экипажа пострадали. Власти страны призвали Украину признать ответственность за совершенные действия, а также пригрозили ответной реакцией.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи потребовал от Банковой возместить ущерб за нападение на судно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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