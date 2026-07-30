В Финляндии обвинили Зеленского в попытках развязать мировую войну
Ситуация с атакой на торговое судно Ирана может привести к серьезным последствиям.
Фото: Reuters/TERESA SUAREZ/POOL
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Политик Мема: Зеленский хочет спровоцировать Третью мировую войну
Удар ВСУ по торговому кораблю Ирана в Каспийском море говорит о желании главы киевского режима Владимира Зеленского начать мировую войну. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Зеленский, нападая на иранские суда, стремится спровоцировать Третью мировую войну», — написал политик.
Мема подчеркнул, что атака на судно исламской республики является нарушением международного права и может привести к серьезным последствиям — и Тегеран вправе отреагировать на действия Банковой.
Кроме того, политик обвинил Украину в постоянных попытках втянуть Европу в военное противостояние с Россией.
Киевские боевики нанесли удар по иранскому кораблю в Каспийском море 25 июля — в результате смертельные ранения получил один человек, еще несколько членов экипажа пострадали. Власти страны призвали Украину признать ответственность за совершенные действия, а также пригрозили ответной реакцией.
Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи потребовал от Банковой возместить ущерб за нападение на судно.
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