Портовая инфраструктура повреждена в результате атаки беспилотников ВСУ на Кубани

Портовая инфраструктура повреждена в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кубани, есть раненые. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

«Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры», — заявили в Telegram-канале ведомства.

Новороссийская транспортная прокуратура взяла на контроль деятельность правоохранителей и иных официальных органов на месте происшествия, а также заботу о правах сотрудников предприятия.

Помимо этого, украинские боевики нанесли удары БПЛА по логистическим узлам в Пензенской области и Удмуртской Республике.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Киев применяет для обстрелов как БПЛА, так и ракетное вооружение.

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