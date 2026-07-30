«Нежно трогаю»: Седокова ощупала женатого экс-возлюбленного Бородиной

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 148 0

Певица сразу столкнулась с хейтом в социальных сетях.

Зачем Седокова нежно ощупала экс-возлюбленного Бородиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Седокову обвинили в том, что она ощупала женатого Михаила Терехина на реалити-шоу

Певицу Анну Седокову обвинили во флирте с женатым мужчиной, бывшим партнером телеведущей Ксении Бородиной Михаилом Терехиным.

На реалити-шоу она ощупала его в целях найти «знак, символизирующий иммунитет». Их взаимодействие было обусловлено сюжетом и носило игровой характер, но на Седокову все равно обрушилась волна хейта в соцсетях.

Instagram*/annasedokova

Артистка ответила на обвинения в личном канале, заявив, что ей «есть кого трогать в жизни». Также она добавила, что не знала о штампе в паспорте Терехина. Кроме того, она обратилась к подписчице, которая напрямую обвинила ее в попытках «совратить» мужчину. Певица заявила, что может написать ее мужу и узнать, хочет ли тот, чтобы она «полапала» и его, а также посоветовала «не писать глупости в интернетах».

«И я не лапаю. Я очень-очень-очень нежно трогаю», — добавила Седокова.

Ранее певица рассказала об абьюзе от бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, который пытался контролировать ее соцсети и кидался в нее ножами. Артистка стала участницей публичного скандала после самоубийства экс-супруга после расставания по ее инициативе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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