«Нежно трогаю»: Седокова ощупала женатого экс-возлюбленного Бородиной
Певица сразу столкнулась с хейтом в социальных сетях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Седокову обвинили в том, что она ощупала женатого Михаила Терехина на реалити-шоу
Певицу Анну Седокову обвинили во флирте с женатым мужчиной, бывшим партнером телеведущей Ксении Бородиной Михаилом Терехиным.
На реалити-шоу она ощупала его в целях найти «знак, символизирующий иммунитет». Их взаимодействие было обусловлено сюжетом и носило игровой характер, но на Седокову все равно обрушилась волна хейта в соцсетях.
Артистка ответила на обвинения в личном канале, заявив, что ей «есть кого трогать в жизни». Также она добавила, что не знала о штампе в паспорте Терехина. Кроме того, она обратилась к подписчице, которая напрямую обвинила ее в попытках «совратить» мужчину. Певица заявила, что может написать ее мужу и узнать, хочет ли тот, чтобы она «полапала» и его, а также посоветовала «не писать глупости в интернетах».
«И я не лапаю. Я очень-очень-очень нежно трогаю», — добавила Седокова.
Ранее певица рассказала об абьюзе от бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, который пытался контролировать ее соцсети и кидался в нее ножами. Артистка стала участницей публичного скандала после самоубийства экс-супруга после расставания по ее инициативе.
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