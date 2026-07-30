Соучастник теракта в ЖК «Алые паруса» получил 22 года колонии
Тогда погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Вынесен приговор соучастнику теракта в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса», в котором погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Второй западный окружной военный суд признал виновным Ваража Манукяна* в соучастии в организации взрыва, который произошел в Москве 3 февраля 2025 года. Манукяна приговорили к 22 годам колонии.
Кроме того, с него взыскали три миллиона рублей в пользу пострадавших, а также 3,7 миллиона рублей в пользу ЖК. Еще осужденный должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Более того, суд постановил взыскать в пользу государства автомобиль Mercedes. На этой машине Манукян перевозил самодельное взрывное устройство.
Гособвинение запрашивало наказание в виде 24 лет лишения свободы. В то время как сам осужденный свою вину не признал и просил его отпустить.
Расследование продолжалось больше года и было завершено в мае 2026-го. Правоохранительным органам удалось установить личности людей, которых подозревают в организации этого теракта. Также раскрыта схема подготовки данного преступления. Следствие выяснило, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. Причем Саркисян стал жертвой неслучайно. В 2014 году он активно выступал против государственного переворота в Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак ВСУ на логистические центры в Удмуртии и Пензенской области. В результате этих ударов вспыхнул пожар на одном из складов, кроме того, несколько человек получили ранения.
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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.
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