Армия России освободила Красноярское в Донецкой Народной Республике. Также под контроль российских войск перешли Малая Слободка и Могрица в Сумской области и Юрченково в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, бойцы ВС РФ поразили объекты Вооруженных сил Украины, включая склады вооружения, боеприпасов и горючего, а также места производства и хранения беспилотников.

По данным ведомства, наши подразделения уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Печора». Также были нанесены удары по цехам, где производились беспилотные летательные аппараты.

Средства противовоздушной обороны России за прошедшие сутки сбили 13 управляемых авиационных бомб и 712 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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