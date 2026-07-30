Гендерная привязанность: почему женщины больше дорожат питомцами

Daily Mail: женщины больше дорожат своими домашними животными

Женщины испытывают значительно более сильную эмоциональную привязанность к своим домашним животным, чем мужчины. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Университета Люцерна.

В ходе масштабного опроса, в котором приняли участие более двух тысяч взрослых добровольцев, специалисты анализировали характер взаимоотношений между людьми и животными.

Результаты показали, что представительницы прекрасного пола не только сильнее привязаны к подопечным, но и получают от них гораздо больше социально-эмоциональной поддержки в повседневной жизни.

Авторы работы подчеркивают, что связь человека с животным гораздо сложнее, чем просто факт наличия питомца в доме.

«Отношения людей с их животными гораздо более нюансированы, чем простой вопрос владения питомцем по принципу „да“ или „нет“. Два человека могут оба владеть собакой, но их отношения с ней могут быть совершенно разными. Наши результаты показывают, что понимание этих различий может быть более информативным, чем простое сравнение владельцев животных с теми, у кого их нет», — пояснили исследователи.

Данные свидетельствуют о том, что женщины тратят больше времени на взаимодействие со своими любимцами, что напрямую коррелирует с уровнем испытываемой привязанности.

Интересным открытием стало то, что наличие домашнего любимца не всегда гарантирует улучшение здоровья хозяина. Вопреки популярным убеждениям, ученые не нашли прямых доказательств того, что питомцы укрепляют физическое состояние людей.

Напротив, владельцы животных в рамках данного исследования чаще сообщали о вредных привычках, таких как курение, и оценивали свое общее здоровье ниже. Кроме того, те, кто видел в питомце основной источник эмоциональной опоры, нередко признавались в ощущении одиночества и демонстрировали более низкий уровень психологического благополучия.

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