Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 3 044 0

Об этом сообщил Росфинмониторинг.

Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Eventpress Kochan

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров* внесен в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщил Росфинмониторинг.

В реестре указаны данные «Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., город Ленинград».

Для лиц и организаций, включенных в соответствующий список, действуют ограничения, в том числе запрет на взаимодействие со средствами массовой информации, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий и участие в выборах.

Ранее ФСБ России сообщила, что Павла Дурова объявили в международный розыск. По данным ведомства, ему предъявили обвинение в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

В ведомстве заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. В ФСБ также указали, что речь идет в том числе о сервисе знакомств «Дайвинчик».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские спецслужбы использовали популярный у молодежи чат-бот в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения российских граждан в терроризм. По данным Центра общественных связей ФСБ, с июля 2025 года в рамках совместных мероприятий с МВД и Следственным комитетом были задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет. Как утверждает ведомство, вербовка проходила через аккаунты, созданные под видом девушек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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