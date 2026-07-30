Магия цветов: что носить, чтобы привлечь любовь и богатство в августе 2026 года

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 54 0

Правильная одежда и украшения изменят вашу жизнь в последний месяц лета.

Что носить в августе 2026 года

Фото: 5-tv.ru

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Шаманка Батыр: чтобы привлечь счастье в августе 2026 носите оранжевый и зеленый

Цвета в одежде и выбор украшений в августе 2026 года могут магически изменить вашу жизнь. Калмыцкая шаманка Елена Батыр рассказала Life.ru, какие вещи стоит носить в последний месяц лета.

Одна из центральных цветовых доминант августа 2026 года — оранжевый. Батыр объяснила, что он связан с сердечной чакрой и будет особенно полезен тем, кто желает встретить свою любовь или гармонизировать уже имеющиеся отношения.

Это не значит, что нужно полностью одеваться в оранжевое, достаточно хотя бы одного элемента этого цвета.

«Оранжевый цвет будет укреплять сердце. В шаманизме сердечная чакра касается и личной жизни, и сердца как органа», — пояснила шаманка.

Магия цветов поможет наладить и материальное положение. Тем, кто хочет улучшить этот аспект жизни, шаманка посоветовала присмотреться к зеленому цвету. Также цветами-помощниками станут голубой и синий — они помогут достичь ясности мыслей, успеха в умственной работе и порядка в быту.

Убрать же из гардероба шаманка советует желтый и красный. Первый способен сделать человека более уязвимым перед чужой завистью и злобой, а красный — притянуть трудности.

Также экстрасенс дала совет насчет украшений. Для счастья и успеха стоит выбрать серьги и цепочки, но отказаться от браслетов.

Ранее 5-tv.ru писал, как не ошибиться при покупке одежды.

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