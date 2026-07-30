Санкт-Петербург готовится к фестивалю «Балтика: Волны Вкуса»

В Санкт-Петербурге и Ленобласти готовятся к масштабному фестивалю, который на время станет новой точкой притяжения для туристов. «Балтика: Волны Вкуса» объединит музыку, спорт, искусство и гастрономию. Гости смогут не только узнать все о пивоварении, но и попробовать разные сорта на дегустационных площадках.

Кроме того, будут авторские мастер-классы, выступления звезд российской эстрады и даже модные показы. Не обойдется без спортивных активностей. Это велозаезд, карнавальный забег, акробатическое шоу, фестиваль воздушных змеев. Самых маленьких гостей будут ждать на детских площадках. Фестиваль пройдет с 22 по 23 августа на автодроме «Игора Драйв». Инициатором нового праздника стала пивоваренная компания «Балтика».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Менделеевске состоялась юбилейная «Гонка Героев», в которой приняли участие 15 тысяч спортсменов из более чем 300 команд, включая зарубежные. Участникам предстояло преодолеть 12,5 километров трассы с 40 препятствиями в 30-градусную жару, стартовав на рассвете и финишируя к полуночи.

Спортсмены проходили через рвы, траншеи, веревочные стены и погружения в воду, которые помогали охлаждаться. На трассе были установлены необычные преграды в виде вертолета, КамАЗов и трамвая, которые после гонки станут городскими арт-объектами. Гонка сопровождалась музыкальным фестивалем в мексиканском стиле, а накануне старта байкеры провели мотопробег и фаер-шоу.

Участники отметили, что сложность трассы в этом году была рекордной, но благодаря взаимовыручке все команды смогли добраться до финиша. Организаторы подчеркнули, что главной победой для героев гонки стало преодоление себя и командный дух.

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