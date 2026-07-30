Никол Пашинян: действующее правительство Армении уходит в отставку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Последнее заседание кабинета министров в прежнем составе уже было проведено.

Правительство Армении

Фото: www.globallookpress.com/Russian Foreign Ministry's offi

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Действующее правительство Армении уйдет в отставку 2 августа. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании кабинета министров.

«Это наше последнее заседание правительства. В связи с формированием Национального собрания девятого созыва, согласно конституции, мы подадим в отставку», — сказал Пашинян.

Он поблагодарил всех за работу и отметил, что некоторые его коллеги из этого созыва после роспуска начнут работать уже в другом статусе — депутатов.

В дальнейшем президент Армении Ваагн Хачатурян назначит премьер-министром нового кандидата. Его выдвинет парламентское большинство, которое составляет правящая партия «Гражданский договор».

Национальное собрание в новом составе начнет работу 2 августа. После этого будет сформировано новое правительство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 27 июля провели телефонный разговор. Они обсудили двусторонние отношения, в том числе, и в сфере экономического сотрудничества.

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