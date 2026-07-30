Правительство ввело запрет на экспорт топлива до 2027 года

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Новые меры должны помочь сохранить устойчивость внутреннего рынка горючего.

Запрет на экспорт топлива сколько будет действовать детали

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

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Правительство РФ ввело запрет на экспорт топлива до 2027 года

Правительство России установило очередные временные ограничения на вывоз отдельных видов топлива за пределы страны. Новые правила начнут действовать с 1 августа 2026 года и будут сохраняться до 31 января 2027 года.

Под запрет попали экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. В кабмине пояснили, что решение связано с необходимостью поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.

«Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — говорится в заявлении.

При этом с 1 сентября ограничения будут иметь исключения. Они не коснутся дизельного и судового топлива, а также газойлей, которые поставляют за рубеж непосредственно производители. Также запрет не будет распространяться на поставки в рамках межправительственных договоренностей и экспорт топлива для гуманитарных целей.

Кроме того, власти утвердили временный механизм обеспечения сельхозпроизводителей моторным топливом, который будет действовать до 1 ноября. Одновременно до конца 2026 года приостановлены специальные правила формирования стоимости топлива при государственных закупках.

Ранее в правительстве уже вводили ограничения на экспорт бензина, в том числе для производителей нефтепродуктов. Позднее вице-премьер России Александр Новак сообщал о продлении запрета на вывоз бензина до конца 2026 года и возможной отмене ограничений для дизельного топлива после стабилизации внутреннего рынка.

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