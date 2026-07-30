Буйная стихия: в ближайшие часы в Москве может начаться град со шквалистым ветром

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Жителям столицы рекомендовали соблюдать осторожность из-за резкого ухудшения погодных условий.

Погода в Москве сегодня чего ждать в ближайшие часы прогноз

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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В ближайшие часы в Москве может начаться град со шквалистым ветром

В ближайшие часы в отдельных районах Москвы ожидаются сильные осадки, грозы и порывистый ветер. Также синоптики предупредили о возможном граде.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что при грозе скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.

«В отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 метров в секунду», — говорится в публикации.

Горожанам напомнили о мерах безопасности во время непогоды. В частности, москвичей призвали не укрываться от дождя под деревьями и не оставлять автомобили рядом с ними. По прогнозам специалистов, сложные погодные условия сохранятся до 21:00 мск 30 июля.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило о возможном ухудшении погодных условий в столице. По данным ведомства, с вечера 29 июля до утра 30 июля в городе ожидались сильные дожди, местами ливни, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Неблагоприятная погода прогнозировалась в период с 18:00 29 июля до 09:00 30 июля. В МЧС отметили, что в отдельных районах Москвы синоптики ожидали сильные осадки.

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