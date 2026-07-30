«Сохранение своего музыкального языка»: Анита Цой о главной задаче современных артистов

Анита Цой: сохранение своего музыкального языка — главное для артиста

Народная артистка России Анита Цой заявила о важности сохранения музыкальной самобытности в эпоху, когда многие современные композиции становятся похожими друг на друга. Об этом певица рассказала в рамках программы Музконтента Президентского фонда культурных инициатив на Российской креативной неделе.

Одной из главных тем встречи стала роль музыки в формировании ценностей и влияние творчества артистов на молодое поколение. По словам Аниты Цой, именно собственный музыкальный язык и обращение к культурным традициям помогают исполнителям оставаться узнаваемыми.

«Очень много музыкального контента становится похожим друг на друга. Как раз язык музыки, сохранение своего музыкального языка и умение вплести, например, традиционную мелодию становятся уникальностью. Создавать это важно — в этом и заключается главный вопрос», — отметила певица.

Артистка также подчеркнула, что главной ценностью для нее остается семья.

«Для меня самая важная ценность, конечно, — это любовь к семье. Ведь именно семья и есть твоя Родина. Мне кажется, все начинается именно с нее», — сказала Цой.

Участники программы обсудили, как сочетать современное звучание и содержательные смыслы. Антон Токарев отметил, что главным качеством артиста остается искренность, а DJ DimixeR подчеркнул: ценности должны быть органично встроены в музыку, а не становиться прямой декларацией.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.