Лантратова: иностранные журналисты скрывали слезы за очками в Старобельске

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Омбудсмен рассказала о гуманитарной катастрофе и реакции иностранных репортеров.

Лантратова о реакции иностранных СМИ на Старобельск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

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Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Иностранные корреспонденты из ведущих мировых изданий не смогли скрыть эмоций при осмотре разрушенного ударами украинских беспилотников здания колледжа в Старобельске. Об этом 26 июля сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Для меня было важно, когда я видела, как некоторые иностранные журналисты надевали очки, чтобы не показать слезы, которые есть на глазах. Это действительно серьезно», — отметила Лантратова в интервью ТАСС.

Она добавила, что более 50 сотрудников СМИ лично фиксировали масштаб гуманитарной катастрофы, осматривая разрушенные помещения и находя среди завалов студенческие конспекты, детские игрушки, фотографии и окровавленные постельные принадлежности учащихся вместе с фрагментами сбитых беспилотников иностранного производства.

Омбудсмен подчеркнула, что наличие личных вещей пострадавших исключает любую инсценировку, что заставило даже ангажированных западных обозревателей признать факт целенаправленного удара ВСУ по гражданскому объекту.

22 мая Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие старобельского колледжа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В результате атаки погибли 21 человек, еще 65 получили ранения. Все имена жертв установлены, а 24 и 25 мая в ЛНР были объявлены днями траура.

Лантратова 29 июня доложила президенту России Владимиру Путину о реакции верховного комиссара ООН по правам человека на обращение по теракту. 28 мая она отметила, что призыв верховного комиссара Фолькера Тюрка расследовать удары ВСУ по Старобельску и привлечь виновных к ответственности является принципиально важным. Президент Путин 5 июня назвал атаку украинской армии по детям в Старобельске преступлением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
3 июл
Ранены 12 женщин: подробности атаки ВСУ на автобус в Лисичанске ЛНР
1 июл
Народный фронт отправил гумпомощь Старобельскому колледжу
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Верховный комиссар ООН ответил на письмо Лантратовой о трагедии в Старобельске
13 июн
Додик назвал цель удара ВСУ по Старобельску: раскрыт план преступников
9 июн
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8 июн
«Очередное кровавое преступление»: Небензя об атаке ВСУ на автобус в Енакиево
6 июн
Россия готова организовать приезд делегации ООН в Старобельск
5 июн
«Ни одного военного объекта»: Путин об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
4 июн
«Соучастие Запада»: Хелали объяснил молчание иностранных СМИ о Старобельске
4 июн
«Вы убиваете детей»: у посольства Франции в Москве прошла акция памяти жертв теракта в ЛНР
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